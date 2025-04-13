Алонсо — об отставании «Байера» от «Баварии»: «Еще есть пять матчей»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Унионом» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

«Мы сыграли недостаточно хорошо. Хотели победить, но не удалось реализовать голевые моменты. Это еще не конец, мы должны двигаться дальше — еще есть пять матчей [до конца чемпионата]», — приводит слова Алонсо сайт бундеслиги.

«Байер» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. Отставание команды от лидирующей «Баварии» составляет 6 очков.