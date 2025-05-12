Алонсо — о своем следующем клубе: «Объявление не заставит себя долго ждать»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил, когда станет известен его следующий клуб.
Ранее 43-летний специалист объявил, что покинет немецкую команду по окончании нынешнего сезона. Он возглавляет «Байер» с 2022 года.
«Мой следующий клуб? Придется подождать. Объявление не заставит себя долго ждать», — приводит слова тренера Madrid Xtra.
По информации СМИ, Алонсо уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом». Сообщалось, что мадридский клуб выплатит «Байеру» 8 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения с испанцем.
Новости