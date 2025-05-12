Футбол
Германия
Новости
Германия

12 мая, 06:13

Алонсо — о своем следующем клубе: «Объявление не заставит себя долго ждать»

Алина Савинова

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил, когда станет известен его следующий клуб.

Ранее 43-летний специалист объявил, что покинет немецкую команду по окончании нынешнего сезона. Он возглавляет «Байер» с 2022 года.

«Мой следующий клуб? Придется подождать. Объявление не заставит себя долго ждать», — приводит слова тренера Madrid Xtra.

По информации СМИ, Алонсо уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом». Сообщалось, что мадридский клуб выплатит «Байеру» 8 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения с испанцем.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
«Штутгарт» в большинстве разгромил «Аугсбург»

Джонатан Та еще не принял решение о новом клубе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Хоффенхайм 11 6 2 3 22-17 20
6
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 11 1 3 7 11-19 6
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм 1 : 1
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 10 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Вся статистика

