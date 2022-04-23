Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался перед матчем 31-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Эта игра достойна того, чтобы определить чемпиона. Дортмунд — одна из лучших атакующих команд, но мы хотим выиграть титул на глазах у наших болельщиков. Если бы я не выиграл титул, меня бы здесь больше не было. Я амбициозен и всегда стараюсь совершенствоваться», — цитирует Нагельсманна сайт бундеслиги.

В текущем сезоне бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 72 очками после 30 матчей. Дортмундский клуб занимает второе место, имея 63 очками после 30 туров.

Мюнхенцам, которые будут играть дома, достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.

Встреча состоится 23 апреля в 19.30 мск.