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Сегодня, 16:13

«Эта игра достойна того, чтобы определить чемпиона». Нагельсманн — о матче против дортмундской «Боруссии»

Нагельсманн высказался перед матчем с дортмундской «Боруссии»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался перед матчем 31-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Эта игра достойна того, чтобы определить чемпиона. Дортмунд — одна из лучших атакующих команд, но мы хотим выиграть титул на глазах у наших болельщиков. Если бы я не выиграл титул, меня бы здесь больше не было. Я амбициозен и всегда стараюсь совершенствоваться», — цитирует Нагельсманна сайт бундеслиги.

В текущем сезоне бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 72 очками после 30 матчей. Дортмундский клуб занимает второе место, имея 63 очками после 30 туров.

Мюнхенцам, которые будут играть дома, достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.

Встреча состоится 23 апреля в 19.30 мск.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Юлиан Нагельсманн
0
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Хаманн: «Думаю, в следующем сезоне без Холанна «Боруссия» станет сильнее»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
12
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
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