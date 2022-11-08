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Сегодня, 15:30

Мюллер больше не сыграет за «Баварию» в 2022 году

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер больше не сыграет за команду в текущем году, сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

«Мы не станем рисковать», — сказал специалист на пресс-конференции.

Нагельсманндал Мюллеру время на полное восстановление в преддверии чемпионата мира-2022. Хавбек пропустит две оставшиеся встречи в этом году против «Вердера» и «Шальке».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первый матч сборная Германии проведет против команды Японии 23 ноября в 16:00 московскому времени.

Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Шальке
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 8 4 1 41-12 28
2
 Фрайбург 13 8 3 2 20-13 27
3
 Унион Б 13 8 2 3 21-14 26
4
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 13 6 3 4 23-19 21
8
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
9
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
10
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
11
 Кельн 13 4 5 4 20-25 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Байер 13 3 3 7 21-25 12
15
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
16
 Герта 13 2 5 6 16-20 11
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 20:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
8.11 22:30
Бавария – Вердер
 - : -
8.11 22:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
8.11 22:30
Штутгарт – Герта
 - : -
9.11 20:30
Кельн – Байер
 - : -
9.11 22:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
9.11 22:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
9.11 22:30
Шальке – Майнц
 - : -
9.11 22:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 6
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 10 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 11 1 2
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