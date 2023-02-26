Нагельсманн о победе над «Унионом»: «Если «Бавария» будет играть так, как сегодня, ее будет трудно догнать»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Унионом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«Если мы будем играть так, как сегодня, нас будет трудно догнать. Рецепт «Баварии» довольно прост — если ты побеждаешь, то все спокойно. Сегодня в таблице еще ничего не решено. Но мы установили для себя определенную планку. Я очень доволен игрой, мы не смогли реализовать только два момента. Ребята очень хорошо тренировались на этой неделе и сегодня воплотили все на поле», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.
«Бавария» поднялась на первое место таблицы и делит его с дортмундской «Боруссией», которая также набрала 46 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|45-27
|46
|
2
|Бавария
|22
|13
|7
|2
|64-21
|46
|
3
|Унион Б
|22
|13
|4
|5
|35-27
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|12
|6
|4
|45-27
|42
|
5
|Фрайбург
|22
|12
|5
|5
|35-32
|41
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
9
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|
10
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|
13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
16
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|
17
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|
18
|Шальке
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
|24.02
|22:30
|
Майнц – Боруссия М
|4 : 0
|25.02
|17:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 2
|25.02
|17:30
|
Герта – Аугсбург
|2 : 0
|25.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|0 : 1
|25.02
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|25.02
|17:30
|
Вердер – Бохум
|3 : 0
|25.02
|20:30
|
Шальке – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|1 : 1
|26.02
|19:30
|
Бавария – Унион Б
|3 : 0
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|20
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3