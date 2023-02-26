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Сегодня, 22:07

Нагельсманн о победе над «Унионом»: «Если «Бавария» будет играть так, как сегодня, ее будет трудно догнать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Унионом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Если мы будем играть так, как сегодня, нас будет трудно догнать. Рецепт «Баварии» довольно прост — если ты побеждаешь, то все спокойно. Сегодня в таблице еще ничего не решено. Но мы установили для себя определенную планку. Я очень доволен игрой, мы не смогли реализовать только два момента. Ребята очень хорошо тренировались на этой неделе и сегодня воплотили все на поле», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

«Бавария» поднялась на первое место таблицы и делит его с дортмундской «Боруссией», которая также набрала 46 очков.

ФК Бавария
ФК Унион Берлин
Юлиан Нагельсманн
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Бундеслига, 22-й тур: «Боруссия» Д обыграла «Хоффенхайм», «Бавария» победила «Унион»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
2
 Бавария 22 13 7 2 64-21 46
3
 Унион Б 22 13 4 5 35-27 43
4
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
5
 Фрайбург 22 12 5 5 35-32 41
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
9
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
10
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
16
 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
17
 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
18
 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 4 : 0
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 2
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 2 : 0
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 0 : 1
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 2 : 1
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 3 : 0
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 2 : 1
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 1 : 1
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 20 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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