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29 марта 2025, 23:54

Компани: «Если бы не последние 5 минут матча с «Санкт-Паули» и травма Хироки, то я был бы очень доволен»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Санкт-Паули» (3:2) в матче 27-го тура бундеслиги.

«Санкт-Паули» — хорошо организованная команда, которая не пропускает много голов. Поэтому я готовил команду к тому, что надо будет играть на протяжении всего матча. У нас были хорошие шансы во втором тайме, но я должен сказать, что у «Санкт-Паули» тоже были моменты. В целом, если бы не последние 5 минут и травма Хироки Ито, то я был бы очень доволен. Чувство потери Хироки оставляет горький привкус», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Венсан Компани
ФК Бавария
ФК Санкт-Паули
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