Компани: «Если бы не последние 5 минут матча с «Санкт-Паули» и травма Хироки, то я был бы очень доволен»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Санкт-Паули» (3:2) в матче 27-го тура бундеслиги.
«Санкт-Паули» — хорошо организованная команда, которая не пропускает много голов. Поэтому я готовил команду к тому, что надо будет играть на протяжении всего матча. У нас были хорошие шансы во втором тайме, но я должен сказать, что у «Санкт-Паули» тоже были моменты. В целом, если бы не последние 5 минут и травма Хироки Ито, то я был бы очень доволен. Чувство потери Хироки оставляет горький привкус», — приводит слова Компани Bayern & Germany.
«Бавария» набрала 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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