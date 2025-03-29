Компани: «Если бы не последние 5 минут матча с «Санкт-Паули» и травма Хироки, то я был бы очень доволен»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Санкт-Паули» (3:2) в матче 27-го тура бундеслиги.

«Санкт-Паули» — хорошо организованная команда, которая не пропускает много голов. Поэтому я готовил команду к тому, что надо будет играть на протяжении всего матча. У нас были хорошие шансы во втором тайме, но я должен сказать, что у «Санкт-Паули» тоже были моменты. В целом, если бы не последние 5 минут и травма Хироки Ито, то я был бы очень доволен. Чувство потери Хироки оставляет горький привкус», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.