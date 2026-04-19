Компани — о чемпионстве «Баварии» в Бундеслиге: «Каждый титул для меня как первый»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями после досрочного чемпионства команды в Бундеслиге.
Мюнхенцы гарантировали себе первое место в чемпионате после победы над «Штутгартом» (4:2) 19 апреля. За четыре тура до окончания турнира «Бавария» возглавляет Бундеслигу с 79 очками и теперь недосягаема для идущей второй «Боруссии» (64 очка).
«Великолепные ощущения. Каждый титул для меня как первый. Этими моментами нужно наслаждаться, потому что за ними стоит тяжелая работа в течение многих лет, а не только в этом сезоне», — цитирует Компани DAZN.
Однако тренер напомнил, что сезон еще не закончен и команде предстоит побороться за другие трофеи.
«Противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, с действующим победителем — пожалуй, это самое сложное испытание. Но перед этим у нас будет игра с «Байером», — добавил он.
«Бавария» сыграет с «Байером» в полуфинале Кубка Германии 22 апреля. Первый матч с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов команда проведет 28 апреля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|25
|4
|1
|109-29
|79
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|7
|4
|61-31
|64
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|59-37
|59
|
4
|Штутгарт
|30
|17
|5
|8
|62-42
|56
|
5
|Хоффенхайм
|30
|16
|6
|8
|59-44
|54
|
6
|Байер
|30
|15
|7
|8
|60-41
|52
|
7
|Фрайбург
|30
|12
|7
|11
|44-48
|43
|
8
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|9
|10
|55-57
|42
|
9
|Аугсбург
|30
|10
|6
|14
|38-54
|36
|
10
|Майнц
|30
|8
|10
|12
|36-45
|34
|
11
|Унион Б
|30
|8
|8
|14
|34-52
|32
|
12
|Кельн
|30
|7
|10
|13
|44-51
|31
|
13
|Вердер
|30
|8
|7
|15
|35-53
|31
|
14
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|36-50
|31
|
15
|Гамбург
|30
|7
|10
|13
|33-48
|31
|
16
|Ст-Паули
|30
|6
|8
|16
|26-51
|26
|
17
|Вольфсбург
|30
|6
|6
|18
|41-66
|24
|
18
|Хайденхайм
|30
|4
|7
|19
|33-66
|19
|24.04
|21:30
|РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|25.04
|16:30
|Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.04
|16:30
|Кельн – Байер
|- : -
|25.04
|16:30
|Хайденхайм – Ст-Паули
|- : -
|25.04
|16:30
|Майнц – Бавария
|- : -
|25.04
|16:30
|Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|25.04
|19:30
|Гамбург – Хоффенхайм
|- : -
|26.04
|16:30
|Штутгарт – Вердер
|- : -
|26.04
|18:30
|Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|18
|
|
Луис Диас
Бавария
|15
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|18
|
|
Луис Диас
Бавария
|13
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|24
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|26
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|25
|1
|8