19 апреля, 23:16

Компани — о чемпионстве «Баварии» в Бундеслиге: «Каждый титул для меня как первый»

Алина Савинова

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями после досрочного чемпионства команды в Бундеслиге.

Мюнхенцы гарантировали себе первое место в чемпионате после победы над «Штутгартом» (4:2) 19 апреля. За четыре тура до окончания турнира «Бавария» возглавляет Бундеслигу с 79 очками и теперь недосягаема для идущей второй «Боруссии» (64 очка).

«Великолепные ощущения. Каждый титул для меня как первый. Этими моментами нужно наслаждаться, потому что за ними стоит тяжелая работа в течение многих лет, а не только в этом сезоне», — цитирует Компани DAZN.

«Бавария» — 35-кратный чемпион Германии! Мюнхенцы обыграли «Штутгарт» и досрочно обеспечили себе золото

Однако тренер напомнил, что сезон еще не закончен и команде предстоит побороться за другие трофеи.

«Противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, с действующим победителем — пожалуй, это самое сложное испытание. Но перед этим у нас будет игра с «Байером», — добавил он.

«Бавария» сыграет с «Байером» в полуфинале Кубка Германии 22 апреля. Первый матч с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов команда проведет 28 апреля.

Читайте также
Теннисистка Онс Жабер родила первенца
Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня «Торпедо» не нужен»
«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ
За Батраковым приехали из «ПСЖ», Дзюба может покинуть «Акрон». Трансферные слухи РПЛ перед финишем сезона
В ЕС сообщили о возможности снятия некоторых «красных линий» по Украине
Тимати прокомментировал свое внесение в санкционный список Евросоюза
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 23 апреля
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Майнц» благодаря голу с пенальти на 90+6-й минуте ушел от поражения в матче с «Боруссией»

«Борнмут» объявил, что Розе возглавит команду с сезона-2026/27
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 25 4 1 109-29 79
2
 Боруссия Д 30 19 7 4 61-31 64
3
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 59-37 59
4
 Штутгарт 30 17 5 8 62-42 56
5
 Хоффенхайм 30 16 6 8 59-44 54
6
 Байер 30 15 7 8 60-41 52
7
 Фрайбург 30 12 7 11 44-48 43
8
 Айнтрахт Ф 30 11 9 10 55-57 42
9
 Аугсбург 30 10 6 14 38-54 36
10
 Майнц 30 8 10 12 36-45 34
11
 Унион Б 30 8 8 14 34-52 32
12
 Кельн 30 7 10 13 44-51 31
13
 Вердер 30 8 7 15 35-53 31
14
 Боруссия М 30 7 10 13 36-50 31
15
 Гамбург 30 7 10 13 33-48 31
16
 Ст-Паули 30 6 8 16 26-51 26
17
 Вольфсбург 30 6 6 18 41-66 24
18
 Хайденхайм 30 4 7 19 33-66 19
Результаты / календарь
24.04 21:30 РБ Лейпциг – Унион Б - : -
25.04 16:30 Аугсбург – Айнтрахт Ф - : -
25.04 16:30 Кельн – Байер - : -
25.04 16:30 Хайденхайм – Ст-Паули - : -
25.04 16:30 Майнц – Бавария - : -
25.04 16:30 Вольфсбург – Боруссия М - : -
25.04 19:30 Гамбург – Хоффенхайм - : -
26.04 16:30 Штутгарт – Вердер - : -
26.04 18:30 Боруссия Д – Фрайбург - : -
Гарри Кейн
 32
 18
 15
Майкл Олисе
 18
 13
 11
Йохан Манзамби
 24 2 4
 26 2 2
 25 1 8
