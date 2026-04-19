Компани — о чемпионстве «Баварии» в Бундеслиге: «Каждый титул для меня как первый»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями после досрочного чемпионства команды в Бундеслиге.

Мюнхенцы гарантировали себе первое место в чемпионате после победы над «Штутгартом» (4:2) 19 апреля. За четыре тура до окончания турнира «Бавария» возглавляет Бундеслигу с 79 очками и теперь недосягаема для идущей второй «Боруссии» (64 очка).

«Великолепные ощущения. Каждый титул для меня как первый. Этими моментами нужно наслаждаться, потому что за ними стоит тяжелая работа в течение многих лет, а не только в этом сезоне», — цитирует Компани DAZN.

Однако тренер напомнил, что сезон еще не закончен и команде предстоит побороться за другие трофеи.

«Противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, с действующим победителем — пожалуй, это самое сложное испытание. Но перед этим у нас будет игра с «Байером», — добавил он.

«Бавария» сыграет с «Байером» в полуфинале Кубка Германии 22 апреля. Первый матч с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов команда проведет 28 апреля.

