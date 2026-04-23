Компани — о победе над «Байером» в Кубке Германии: «Бавария» наслаждается этим временем, речь идет о титулах»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Байером» в полуфинале Кубка Германии.

Матч проходил 22 апреля на «БайАрене» в Леверкузене и завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

«В первом тайме мы играли очень хорошо и с высокой интенсивностью, мы ничего им не позволяли. Во втором тайме «Байер» лучше вошел в игру. Они заставили нас защищаться глубже, но мы хорошо с этим справились. Мы наслаждаемся этим временем, потому что речь идет о титулах и мы по-прежнему готовы ко всему», — приводит Bayern&Germany слова Компани.

Также тренер ответил, на каком матче сосредоточится команда — с «Майнцем» в Бундеслиге или с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Теоретически мы переключимся на «Майнц», даже несмотря на то что уже обеспечили себе титул. У нас есть четкий план подготовки к матчам. Я не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны», — добавил он.

«Бавария» вышла в финал Кубка Германии впервые с 2020 года. За титул команда поборется с победителем матча «Штутгарт» — «Фрайбург».

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