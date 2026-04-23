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23 апреля, 07:10

Компани — о победе над «Байером» в Кубке Германии: «Бавария» наслаждается этим временем, речь идет о титулах»

Алина Савинова

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Байером» в полуфинале Кубка Германии.

Матч проходил 22 апреля на «БайАрене» в Леверкузене и завершился со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

«В первом тайме мы играли очень хорошо и с высокой интенсивностью, мы ничего им не позволяли. Во втором тайме «Байер» лучше вошел в игру. Они заставили нас защищаться глубже, но мы хорошо с этим справились. Мы наслаждаемся этим временем, потому что речь идет о титулах и мы по-прежнему готовы ко всему», — приводит Bayern&Germany слова Компани.

Также тренер ответил, на каком матче сосредоточится команда — с «Майнцем» в Бундеслиге или с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Теоретически мы переключимся на «Майнц», даже несмотря на то что уже обеспечили себе титул. У нас есть четкий план подготовки к матчам. Я не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны», — добавил он.

«Бавария» вышла в финал Кубка Германии впервые с 2020 года. За титул команда поборется с победителем матча «Штутгарт» — «Фрайбург».

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Венсан Компани
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«Штутгарт» — «Фрайбург»: прямая трансляция матча Кубка Германии
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
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29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
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