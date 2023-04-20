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Тухель: «Манчестер Сити» снова был у нас на крючке, но нам не везло в достаточной мере"

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, «Сити» снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, нам не везло настолько, чтобы все изменить. Я очень доволен тем, как мы выступили», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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«Бавария» выписала Мане рекордный штраф в истории клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 28 10 10 8 46-36 40
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 28 9 5 14 43-54 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 28 8 3 17 31-61 27
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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Аугсбург – Штутгарт
 - : -
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
22.04 16:30
Герта – Вердер
 - : -
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
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Майнц – Бавария
 - : -
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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Боруссия Д

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Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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