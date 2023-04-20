Тухель: «Манчестер Сити» снова был у нас на крючке, но нам не везло в достаточной мере"

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, «Сити» снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, нам не везло настолько, чтобы все изменить. Я очень доволен тем, как мы выступили», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.