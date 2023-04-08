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Сегодня, 20:45

Тухель о победе над «Фрайбургом»: «Баварии» было важно провести сухой матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Фрайбургом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 матчей и обыграли нас в Кубке в середине недели. В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно. Мане очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» находится на четвертой строчке (47 очков).

ФК Бавария
ФК Фрайбург
Томас Тухель
0
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«Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 17 7 3 77-29 58
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
12
 Кельн 27 7 10 10 36-45 31
13
 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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8.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 1 : 3
8.04 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 3 : 1
8.04 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 2 : 1
8.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 0 : 1
8.04 16:30
Майнц – Вердер
 2 : 2
8.04 19:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
9.04 16:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
9.04 18:30
Бохум – Штутгарт
 - : -
9.04 20:30
Хоффенхайм – Шальке
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Вердер

 16
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Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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