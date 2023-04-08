Тухель о победе над «Фрайбургом»: «Баварии» было важно провести сухой матч»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Фрайбургом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
«Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 матчей и обыграли нас в Кубке в середине недели. В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно. Мане очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
«Бавария» набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» находится на четвертой строчке (47 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|
3
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
4
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|
11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
12
|Кельн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|
13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
|8.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 3
|8.04
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|3 : 1
|8.04
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|2 : 1
|8.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|0 : 1
|8.04
|16:30
|
Майнц – Вердер
|2 : 2
|8.04
|19:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|9.04
|16:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|9.04
|18:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|9.04
|20:30
|
Хоффенхайм – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5