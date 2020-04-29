Главный тренер «Баварии» обсудил с форвардом «Ман Сити» Сане его возможный переход в мюнхенскую команду

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик провел телефонный разговор с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Сане, сообщает Bild.

По информации источника, тренер около получаса обсуждал с 24-летним футболистом его будущее и возможный переход в мюнхенскую команду.

Ранее в СМИ неоднократно возникала информация о потенциальной сделке между «Баварией» и «Ман Сити» по Сане.

Сане заработал разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 80 миллионов евро.