Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает об уходе защитника Никласа Зюле в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.

«Грустно, что Зюле уходит, так как мне очень нравилось с ним работать. Понимаю критические высказывания фанатов о том, что он больше не должен играть за «Баварию». Но до 30 июня игроку платим мы. У него есть определенные качества, и он должен использовать их на поле ради нас», — цитирует Зюле Twitter Bayern&Germany.

JN on S?le: «I'm sad he's leaving because I really enjoyed working with him. Of course, I understand the critical comments from the fans that he shouldn't play anymore. But the player will be paid by us until June 30. He has qualities and he has to bring them to the pitch for us» pic.twitter.com/lbqacEF2kK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 11, 2022

Мюнхенский клуб предлагал игроку продлить соглашение, но он ответил отказом. Зюле покинет «Баварию» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 26-летний защитник провел 26 матчей за «Баварию» и отдал 1 результативную передачу.