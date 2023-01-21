Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«Местами все было хорошо, но кое-что мы могли бы сделать лучше. Это была захватывающая игра, хотя временами и немного безумная. Стоило сыграть немного спокойнее в первом тайме и забить больше. Гол, который мы пропустили во втором тайме, был совершенно ненужным. Недостаточно включались в атаку. Мы не смогли максимально использовать несколько отличных возможностей. Теперь у нас есть время поработать над некоторыми моментами до вторника», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.