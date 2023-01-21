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Нагельсманн — о ничьей с «Лейпцигом»: «Это была захватывающая игра, хотя временами и немного безумная»

Нагельсманн прокомментировал ничью с «Лейпцигом» в бундеслиге
Евгений Козинов
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«Местами все было хорошо, но кое-что мы могли бы сделать лучше. Это была захватывающая игра, хотя временами и немного безумная. Стоило сыграть немного спокойнее в первом тайме и забить больше. Гол, который мы пропустили во втором тайме, был совершенно ненужным. Недостаточно включались в атаку. Мы не смогли максимально использовать несколько отличных возможностей. Теперь у нас есть время поработать над некоторыми моментами до вторника», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.

20&nbsp;января. &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью

Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией», «Боруссия» Д — «Аугсбург» и другие матчи 16-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 1 : 1
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
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РБ Лейпциг

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Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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И К Ж
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