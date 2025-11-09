Компани: «Можем выиграть 16 матчей подряд. Почему бы нам не попробовать сделать это снова?»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «Унионом» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

«Я всю неделю говорил, что мы знали — сегодня будет бой. Сегодня мы заработали одно очко. В «Баварии», когда ты не побеждаешь, всегда теряешь два очка, но, тем не менее, гол на 93-й минуте, менталитет... и «Лейпциг» проиграл». Так что мы продолжаем идти вперед. Что касается этого рекорда — для меня важно лишь то, что мы показали: можем выиграть 16 матчей подряд. Почему бы нам не попробовать сделать это снова?» — сказал бельгийский тренер на пресс-конференции.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги — у команды 28 очков после 10 игр. Во всех турнирах у мюнхенцев до этого было 16 побед подряд.