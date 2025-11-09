Футбол
9 ноября, 03:38

Компани: «Можем выиграть 16 матчей подряд. Почему бы нам не попробовать сделать это снова?»

Павел Лопатко

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «Унионом» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

«Я всю неделю говорил, что мы знали — сегодня будет бой. Сегодня мы заработали одно очко. В «Баварии», когда ты не побеждаешь, всегда теряешь два очка, но, тем не менее, гол на 93-й минуте, менталитет... и «Лейпциг» проиграл». Так что мы продолжаем идти вперед. Что касается этого рекорда — для меня важно лишь то, что мы показали: можем выиграть 16 матчей подряд. Почему бы нам не попробовать сделать это снова?» — сказал бельгийский тренер на пресс-конференции.

Эпизод матча &laquo;Сандерленд&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo; 8&nbsp;ноября 2025 года.Сумасшедшие развязки в матчах «МЮ» и «Арсенала», «Милан» упустил шанс стать лидером, «Монако» провалил игру с конкурентом

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги — у команды 28 очков после 10 игр. Во всех турнирах у мюнхенцев до этого было 16 побед подряд.

Венсан Компани
ФК Бавария
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
6
 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 8 1 2
Вся статистика

