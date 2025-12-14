Компани: «Постоянство Кейна очень впечатляет»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал игру нападающего Харри Кейна.

«Постоянство Харри очень впечатляет. Видно, что он чувствует себя непринужденно в Мюнхене, со своей семьей и в этой команде. У нас в лице Харри абсолютный лидер. У него и Николаса (Джексона) очень хорошие отношения на тренировках. Они всегда вместе отрабатывают завершающие удары. Николаc продолжает прогрессировать, потому что тренируется с Харри», — цитирует бельгийского специалиста ESPN.

32-летний англичанин Кейн в сезоне-2025/26 в 23 матчах во всех турнирах забил 28 голов и сделал 3 результативные передачи. Он играет за «Баварию» с августа 2023 года.