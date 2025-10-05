Главный тренер «Айнтрахта» Топпмеллер: «В этом сезоне никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню»

Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в домашнем матче чемпионата Германии.

«До сих пор [в этом году] никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню. Гол Харри Кейна на добивании был просто мирового класса. Мы просто рады, что у нас сейчас перерыв и мы можем перевести дух», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав в 6 матчах 18 очков. «Айнтрахт» занимает шестое место (девять очков).