Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 02:33

Главный тренер «Айнтрахта» Топпмеллер: «В этом сезоне никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню»

Павел Лопатко

Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в домашнем матче чемпионата Германии.

«До сих пор [в этом году] никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню. Гол Харри Кейна на добивании был просто мирового класса. Мы просто рады, что у нас сейчас перерыв и мы можем перевести дух», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор празднует первый гол в&nbsp;матче с &laquo;Вильярреалом&raquo; (3:1) 4&nbsp;октября 2025 года.Винисиус и Мбаппе вернули «Реалу» лидерство, победа «МЮ» отменила отставку Аморима, у Кейна новый рекорд в «Баварии»

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав в 6 матчах 18 очков. «Айнтрахт» занимает шестое место (девять очков).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
Читайте также
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дубль Диаса и гол Кейна принесли «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
5
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
6
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
7
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
8
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
9
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
10
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
11
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
12
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
13
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
14
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
15
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
16
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
17
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 0 : 1
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 1
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 2 : 0
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 1 : 0
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 3
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 5
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 4
Джейми Левелинг

Джейми Левелинг

Штутгарт

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости