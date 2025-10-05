Главный тренер «Айнтрахта» Топпмеллер: «В этом сезоне никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню»
Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в домашнем матче чемпионата Германии.
«До сих пор [в этом году] никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню. Гол Харри Кейна на добивании был просто мирового класса. Мы просто рады, что у нас сейчас перерыв и мы можем перевести дух», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав в 6 матчах 18 очков. «Айнтрахт» занимает шестое место (девять очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
5
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
6
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
7
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
9
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
10
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
11
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
12
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
14
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
15
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
16
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
17
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 3
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Джейми Левелинг
Штутгарт
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
