Глава бундеслиги поддержал игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»

Матч 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6) ознаменовался скандалом. Фанаты мюнхенцев вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Сперва матч был прерван, а после возобновления игры футболисты обеих команд устроили демонстративную перепасовку мяча в знак протеста, а после окончания игры выразили поддержку Хоппу.

— Все вовлеченные: игроки, арбитры, ответственные лица «Баварии» и «Хоффенхайма», а также очень огромное количество посетителей стадиона — действовали в образцовой манере в этой ситуации, — цитирует главу бундеслиги Кристиана Зайферта Sportschau. — Это очень четкий сигнал некоторым самопровозглашенным лидерам, что футбольная культура больше не будет терпеть подобных выходок.

Бавария после матча официально осудила действия фанатов, отметив, что таким личностям «больше нет места на стадионе».

Игроки «Хоффенхайма» и «Баварии» 10 минут пасовали мяч в знак протеста против поведения фанатов