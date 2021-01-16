Гладбахская «Боруссия» упустила победу над «Штутгартом» на 96-й минуте

«Штутгарт» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Германии — 2:2. «Штутгарт» ушел от поражения на шестой добавленной минуте.

«Боруссия» осталась на седьмом месте в таблице, упустив шанс подняться на шестую строчку в зону Лиги Европы. «Штутгарт» идет десятым.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

16-й тур

«Штутгарт» — «Боруссия» М — 2:2 (0:1)

Голы: Штиндль, 35 — с пенальти (0:1). Гонсалес, 58 (1:1). Закария, 61 (1:2). Вамангитука, 90+6 — с пенальти (2:2).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Штенцель (Дидави, 82), Соса, Кастро (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Климовиц (Калайджич, 56), Гонсалес (Кулибали, 82), Вамангитука.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Вольф, 72), Крамер (Херрманн, 71), Хофманн, Закария (Бенеш, 89), Нойхаус, Эмболо (Плеа, 61).

Предупреждения: Закария, 37. Штиндль, 45. Гонсалес, 71. Хофманн, 73. Вамангитука, 81.

Судья: Брих.

16 января. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».