Гинтер в следующем сезоне будет играть за «Фрайбург»

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха и сборной Германии Маттиас Гинтер следующим летом присоединится на правах свободного агента к «Фрайбургу», информирует Bild.

Контракт немецкого футболиста с «Боруссией» истекает летом 2022 года. Сделка с «Фрайбургом» согласована, и контракт будет подписан в ближайшие дни.

Сам Гинтер является воспитанником «Фрайбурга» и выступал за команду с 2012 по 2014 год, после чего перебрался в дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Маттиас Гинтер принял участие в 30 матчах и забил 1 гол.