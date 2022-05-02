Гинтер в следующем сезоне будет играть за «Фрайбург»
Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха и сборной Германии Маттиас Гинтер следующим летом присоединится на правах свободного агента к «Фрайбургу», информирует Bild.
Контракт немецкого футболиста с «Боруссией» истекает летом 2022 года. Сделка с «Фрайбургом» согласована, и контракт будет подписан в ближайшие дни.
Сам Гинтер является воспитанником «Фрайбурга» и выступал за команду с 2012 по 2014 год, после чего перебрался в дортмундскую «Боруссию».
В нынешнем сезоне Маттиас Гинтер принял участие в 30 матчах и забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
11
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
13
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 4
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 4
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|1 : 1
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|3 : 4
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
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