Гикевич – лучший голкипер второй бундеслиги по версии Kicker

Вратать "Униона" Рафал Гикевич был признан лучшим голкипером сезона во второй бундеслиги. 31-летний поляк занял первое место в опросе, который ежегодно проводит немецкое издание Kicker.
В сезоне 2018/18 Гикевич провел за "Унион" 38 матчей во всех турнирах, пропустив 40 голов и отыграв на ноль 15 встреч. Также на счету польского футболиста есть забитый мяч и одна результативная передача.
Благодаря победе в стыковых матчах над "Штутгартом" берлинский клуб впервые в истории примет участие в высшем дивизионе Германии.
Shout out to @gikiewicz33 who was named No.1 2.Bundesliga goalkeeper in @kicker's annual player rankings. #fcunion pic.twitter.com/OjmR3glUt4— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) 17 июня 2019 г.
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