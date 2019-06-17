Гикевич – лучший голкипер второй бундеслиги по версии Kicker

Вратать "Униона" Рафал Гикевич был признан лучшим голкипером сезона во второй бундеслиги. 31-летний поляк занял первое место в опросе, который ежегодно проводит немецкое издание Kicker.

В сезоне 2018/18 Гикевич провел за "Унион" 38 матчей во всех турнирах, пропустив 40 голов и отыграв на ноль 15 встреч. Также на счету польского футболиста есть забитый мяч и одна результативная передача.

Благодаря победе в стыковых матчах над "Штутгартом"​ берлинский клуб впервые в истории примет участие в высшем дивизионе Германии.