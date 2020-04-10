Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию»

Нападающий Марио Гетце сменил агента. 27-летний немец намерен покинуть «Боруссию» из Дортмунда, сообщает Bild.

Теперь дела Гетце будет вести Реза Фазели, среди клиентов которого арендованный «Боруссией» у «Ювентуса» Эмре Джан. Летом нападающий станет свободным агентом, если не продлит контракт с клубом из Дортмунда.

В текущем сезоне Гетце провел 19 матчей во всех турнирах, из которых в стартовом составе вышел лишь шесть раз. На его счету три гола и результативная передача.