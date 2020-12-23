Гетце рассказал о переговорах с «Баварией» прошлым летом

Полузащитник ПСВ Марио Гетце заявил, что мог вернуться в «Баварию» летом 2020 года.

«В прошлом январе я оценивал свою игровую форму на 2 балла из 10. Сейчас это уверенная «девятка», близкая к 10 из 10. Летом я вел переговоры с президентом «Баварии» Ули Хенессом. Мне говорили, что готовы принять меня в команду. Я не исключаю возвращения в Германию, но сейчас сосредоточен на игре за ПСВ», — цитирует Bild Гетце.

Гетце перешел в ПСВ летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 28-летнего немца 4 гола и 3 результативных передачи в 13 матчах за команду. Футболист выступал за «Баварию» с 2013 по 2016 год.