Гетце покинет дортмундскую «Боруссию» летом

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что полузащитник Марио Гетце покинет команду летом. Его контракт истекает 30 июня 2020 года.

— Мы расстаемся с Марио Гетце летом. Это было обоюдное решение. Марио — отличный парень, — приводит пресс-служба клуба слова Цорка.

В текущем сезоне Гетце провел 19 матчей за «Боруссию», забил три мяча и сделал один результативный пас.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

В субботу, 23 мая «Боруссия Д» сыграет на выезде против «Вольфсбурга» в рамках матча 27-го тура бундеслиги. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Вольфсбурга» — 4,40, ничья — 4,00, победа «Боруссии Д» — 1,75.