Гетце может перейти из ПСВ в «Айнтрахт»
Полузащитник ПСВ Марио Гетце может вернуться в Германию. На игрока претендует «Айнтрахт» из Франкфурта, сообщает Kicker.
В контракте полузащитника с ПСВ прописан пункт об отступных, сумма составляет от 4 до 5 миллионов евро.
Также интерес к 29-летнему Гетце проявляют «Милан», «Рома» и «Бенфика».
В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.
Он является автором победного гола в ворота Аргентины в финале ЧМ-2014 в составе сборной Германии (1:0 в доп. вр.).
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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|0-0
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6
|Фрайбург
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|0-0
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0
|0-0
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
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|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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