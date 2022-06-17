Гетце может перейти из ПСВ в «Айнтрахт»

Полузащитник ПСВ Марио Гетце может вернуться в Германию. На игрока претендует «Айнтрахт» из Франкфурта, сообщает Kicker.

В контракте полузащитника с ПСВ прописан пункт об отступных, сумма составляет от 4 до 5 миллионов евро.

Также интерес к 29-летнему Гетце проявляют «Милан», «Рома» и «Бенфика».

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.

Он является автором победного гола в ворота Аргентины в финале ЧМ-2014 в составе сборной Германии (1:0 в доп. вр.).