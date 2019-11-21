Гетце может бесплатно уйти из «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может бесплатно покинуть клуб, сообщает Sport Bild. Причиной может стать отсутствие игровой практики при Люсьене Фавре. Если специалист сохранит свою должность, то хавбек с большой вероятностью не будет продлевать контракт с дортмундцами.

Соглашение Гетце рассчитано до лета 2020 года. Он готов пойти на понижение зарплаты, но должен получить гарантии места в основе.