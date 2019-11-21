Гетце может бесплатно уйти из «Боруссии»
17:53
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может бесплатно покинуть клуб, сообщает Sport Bild. Причиной может стать отсутствие игровой практики при Люсьене Фавре. Если специалист сохранит свою должность, то хавбек с большой вероятностью не будет продлевать контракт с дортмундцами.
Соглашение Гетце рассчитано до лета 2020 года. Он готов пойти на понижение зарплаты, но должен получить гарантии места в основе.
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