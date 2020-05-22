«Герта» забила 4 безответных мяча в берлинском дерби

«Герта» разгромила «Унион» в рамках 27-го тура бундеслиги — 4:0. Счет в берлинском дерби открыл 35-летний Ведад Ибишевич.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

«Герта» — «Унион» — 4:0 (0:0)

Голы: Ибишевич, 51 (1:0). Лукебакио, 52 (2:0). Кунья, 61 (3:0). Боята, 77 (4:0).

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Торунарига, Шельбред (Самарджич, 81), Дарида (Майер, 80), Груич, Ибишевич (Дилросюн, 75), Лукебакио (Пентек, 75), Кунья (Миттельштедт, 66).

«Унион»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Райхель (Юнус Малли, 63), Фридрих, Хюбнер, Андрих (Кроос, 72), Премель, Андерссон (Польтер, 71), Ингвартсен (Уджа, 57), Бюльтер (Рюерсон, 63).

Предупреждения: Паренсен, 9. Лукебакио, 43. Груич, 67.

Судья: Осмерс.

22 мая. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

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