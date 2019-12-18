«Герта» в гостях обыграла «Байер»

«Байер» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии проиграл «Герте» — 0:1. На 64-й минуте отличился защитник гостей Карим Рекик. Хозяева с 25 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Гости (18) — 13-е.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

16-й тур

«Байер» — «Герта» — 0:1 (0:0)

Гол: Рекик, 64.

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Та, Синкгравен, Л.Бендер (Рецос, 46), Арангис, Амири, Хаверц (Паулинью, 71), Фолланд, Аларио, Диаби.

«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шельбред, Дарида (Майер, 90+1), Груич, Дилросюн, Зельке (Кепке, 72), Лукебакио (Вольф, 65).

Предупреждения: Груич, 29. Фолланд, 71. Шельбред, 75. Паулинью, 76. Дилросюн, 86.

Судья: Данкерт (Германия).

18 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

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