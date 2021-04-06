«Герта» уволила тренера вратарей за оскорбительные высказывания

«Герта» на официальном сайте 6 апреля сообщила об увольнении Жолта Петри, который занимал пост тренера вратарей, после резонансного интервью, которое он дал венгерскому изданию.

Петри заявил, что миграционная политика в Европе является «моральным упадком». Кроме этого он сказал, что большинство венгров не поддерживает «либеральную позицию голкипера сборной Венгрии Петера Гулачи по вопросу однополых семей».

Позже Петри извинился за свои слова.

— Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень сожалею о своем заявлении об иммиграционной политике и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежища и которых я тем самым оскорбил. Мне очень нравилось работать в «Герте», и я уважаю это решение, — сказал тренер.

Однако это не спасло его от увольнения.