«Герта» уступила дортмундской «Боруссии» в первом матче под руководством Клинсмана

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 2:1. В составе победителей отличились Джейдон Санчо

и Торган Азар. За берлинский клуб забил Владимир Дарида.

«Боруссия» набрала 23 очка и поднялась на 5-е место турнирной таблицы бундеслиги. «Герта», в активе которой 16 очков, опустилась на 16-е место. Это был первый матч Юргена Клинсмана на посту главного тренера берлинской команды.

В другом матче дня «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фортуной» — 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Герта» — «Боруссия Д» — 1:2 (1:2)

Голы: Санчо, 15 (0:1). Азар, 17 (0:2). Дарида, 34 (1:2).

«Герта»: Крафт, Боята, Рекик, Штарк (Дилросюн, 68), Миттельштедт, Шельбред, Дарида (Калу, 79), Груич, Вольф, Зельке, Лукебакио (Ибишевич, 68).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Гетце, 90+2), Азар (Пищек, 84), Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо (Шмельцер, 90+1).

Предупреждения: Груич, 5. Дарида, 18. Хуммельс, 20. Ибишевич, 83.

Удаление: Хуммельс, 45.

Судья: Яблонски (Германия).

30 ноября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Хоффенхайм» — «Фортуна Д» — 1:1 (1:0)

Голы: Крамарич, 6 (1:0). Хеннингс, 87 (1:1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич, Пош, Руди, Кадержабек, Гриллич (Самассеку, 86), Крамарич, Локадиа (Бебу, 60), Адамян (Гайгер, 74), Сков.

«Фортуна Д»: Стеффен, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер (Томми, 46), Адамс Нуху, Моралес, Соботтка (Боджек, 64), Текпетей (Ковнацки, 60), Хеннингс.

Предупреждения: Хеннингс, 24. Текпетей, 26. Пош, 54. Каан Айхан, 55. Руди, 67. Зуттнер, 84.

Судья: Петерсен (Германия).

30 ноября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

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