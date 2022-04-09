«Унион Берлин» разгромил «Герту»
«Унион Берлин» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии разгромил «Герту» со счетом 4:1.
Голы забили Генки Харагучи, Гриша Промель, Шеральдо Беккер и Свен Михель. Еще мяч в свои ворота забилТимо Баумгартль.
«Унион Берлин» занимает седьмое место в таблице бундеслиги. «Герта» идет на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
7
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
8
|Кельн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|
11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|
12
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|
14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
17
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|21:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|0 : 2
|9.04
|16:30
|
Бавария – Аугсбург
|1 : 0
|9.04
|16:30
|
Вольфсбург – Арминия
|4 : 0
|9.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия М
|0 : 2
|9.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|3 : 2
|9.04
|19:30
|
Герта – Унион Б
|1 : 4
|10.04
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|10.04
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|10.04
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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