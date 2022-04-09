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«Унион Берлин» разгромил «Герту»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Унион Берлин» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии разгромил «Герту» со счетом 4:1.

Голы забили Генки Харагучи, Гриша Промель, Шеральдо Беккер и Свен Михель. Еще мяч в свои ворота забилТимо Баумгартль.

«Унион Берлин» занимает седьмое место в таблице бундеслиги. «Герта» идет на 17-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
09 апр, 19:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
1:4
Унион Б
Голы
Харагути, 31 (0:1), Баумгартль, 49 (1:1), Премель, 53 (1:2), Беккер, 74 (1:3), Михель, 85 (1:4)
Герта
Лотка Гехтер Пекарик Боята Кемпф Айчбергер (Миттельштедт, 46) Дарида (Дардаи, 46) Аскасибар (Сердар, 75) Тузар Маолида (Эккеленкамп, 75) Йоветич (Бельфодиль, 21)
Унион Б
Реннов Гиссельманн (Рюерсон, 72) Баумгартль Триммель Кнохе Хайнц (Михель, 72) Хедира Премель Харагути (Шафер, 62) Авонийи (Фогльзаммер, 82) Беккер
Предупреждения
Лотка 13’, Йоветич 20’, Кемпф 61’, Тузар 65’  - 
Судьи
Яблонски (Германия)

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Унион Берлин
ФК Герта
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
7
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
8
 Кельн 29 11 10 8 41-43 43
9
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
10
 Майнц 29 11 5 13 43-36 38
11
 Боруссия М 29 10 7 12 41-52 37
12
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
13
 Вольфсбург 29 10 4 15 33-45 34
14
 Аугсбург 29 8 8 13 34-46 32
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
17
 Герта 29 7 5 17 31-66 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.04 21:30
Штутгарт – Боруссия Д
 0 : 2
9.04 16:30
Бавария – Аугсбург
 1 : 0
9.04 16:30
Вольфсбург – Арминия
 4 : 0
9.04 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия М
 0 : 2
9.04 16:30
Кельн – Майнц
 3 : 2
9.04 19:30
Герта – Унион Б
 1 : 4
10.04 16:30
Бохум – Байер
 - : -
10.04 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
10.04 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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