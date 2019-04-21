"Герта" сыграла вничью с замыкающим турнирную таблицу чемпионата Германии "Ганновером"

"Герта" и "Ганновер" сыграли вничью в 30-м туре чемпионата Германии - 0:0.
"Герта" после 30 туров набрала 36 очков и занимает 11-е место турнирной таблицы бундеслиги, "Ганновер", в активе которого 15 очков, на 18-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
30-й тур
"Герта" - "Ганновер-96" - 0:0
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк (Лустенбергер, 90+4), Клюнтер, Шельбред (Зельке, 60), Дуда, Груич, Ибишевич, Калу, Леки (Дилросюн, 76).
"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Харагути, Майна (Сото, 84), Муслия (Мюллер, 73), Вейдандт.
Предупреждения: Шельбред, 11. Бакалорц, 22. Груич, 43. Леки, 55. Штарк, 83.
Судья: Штегеманн (Германия).
21 апреля. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.
Загрузка...