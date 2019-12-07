«Герта» сыграла вничью с «Айнтрахтом», ведя в счете 2:0

«Герта» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Германии — 2:2.

В составе берлинского клуба забили Доди Лукебакио и Марко Груич. За клуб из Франкфурта отличились Мартин Хинтереггер и Себастьян Роде.

«Айнтрахт», набрав 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Герта», в активе которой 12 очков, на 16-м месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Герта» — 2:2 (0:1)

Голы: Лукебакио, 30 (0:1). Груич, 63 (0:2). Хинтереггер, 65 (1:2). Роде, 86 (2:2).

«Айнтрахт Ф»: Реннов, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре, Фернандеш (Роде, 62), Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва (Йовелич, 84).

«Герта»: Крафт, Боята, Платтенхардт, Рекик, Штарк (Миттельштедт, 79), Клюнтер, Дарида, Дуда (Левен, 49), Груич, Зельке, Лукебакио (Вольф, 80).

Предупреждения: Дуда, 9. Штарк, 24. Туре, 52. Гонсалу Пасьенсия, 71. Зельке, 72. Хасебе, 72. Крафт, 90+3.

Судья: Дингерт (Германия).

6 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

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