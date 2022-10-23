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Сегодня, 20:34

«Герта» одержала первую победу в бундеслиге с сентября, обыграв «Шальке»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Герта» обыграла «Шальке» в матче 11-го тура бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе берлинской команды отметились Люка Тузар и Вилфрид Канга. За клуб из города Гельзенкирхен забил Флоран Молле.

«Герта» одержала первую победу в чемпионате Германии с 4 сентября. Команда набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.

«Шальме» проиграл пятый матч подряд и остался на последнем, 18-м месте в бундеслиге (6 очков).

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 окт, 18:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:1
Шальке-04

Футбол
ФК Герта
ФК Шальке
2
0
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Лидер бундеслиги «Унион» сенсационно проиграл «Бохуму», который идет на последнем месте в чемпионате
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 5 : 0
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 3 : 3
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 2 : 2
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 5 : 0
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 2 : 0
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 0 : 2
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 1 : 3
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 2 : 1
23.10 18:30
Герта – Шальке
 2 : 1
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 9 1 2
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