«Герта» одержала первую победу в бундеслиге с сентября, обыграв «Шальке»

«Герта» обыграла «Шальке» в матче 11-го тура бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе берлинской команды отметились Люка Тузар и Вилфрид Канга. За клуб из города Гельзенкирхен забил Флоран Молле.

«Герта» одержала первую победу в чемпионате Германии с 4 сентября. Команда набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.

«Шальме» проиграл пятый матч подряд и остался на последнем, 18-м месте в бундеслиге (6 очков).