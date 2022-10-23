«Герта» одержала первую победу в бундеслиге с сентября, обыграв «Шальке»
«Герта» обыграла «Шальке» в матче 11-го тура бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе берлинской команды отметились Люка Тузар и Вилфрид Канга. За клуб из города Гельзенкирхен забил Флоран Молле.
«Герта» одержала первую победу в чемпионате Германии с 4 сентября. Команда набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.
«Шальме» проиграл пятый матч подряд и остался на последнем, 18-м месте в бундеслиге (6 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
6
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|
14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|
18
|Шальке
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.10
|21:30
|
Майнц – Кельн
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|3 : 3
|22.10
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|2 : 2
|22.10
|16:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|0 : 2
|22.10
|19:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|2 : 1
|23.10
|18:30
|
Герта – Шальке
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2
Новости