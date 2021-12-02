«Герта» подписала одноклубника Хайкина из «Буде-Глимта»
Берлинская «Герта» объявила о подписании контракта с защитником норвежского «Буде-Глимта» Фредриком Андре Бьорканом.
Соглашение с 23-летним норвежцем рассчитано до 2025 года, футболист перейдет в немецкую команду на правах свободного агента 1 января 2022 года, когда истечет его соглашение с нынешним клубом.
Velkommen, Fredrik! ??#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/kl4uYABLCH— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) December 1, 2021
Бьоркан — воспитанник «Буде-Глимта», в нынешнем сезоне он провел за команду 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,4 миллиона евро.
Напомним, что за «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин, который принимал участие в последнем сборе национальной команды в ноябре.
Дополнительная информация:
https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2021/12/verpflichtung-fredrik-andre-bjorkan-2122
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