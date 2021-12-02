«Герта» подписала одноклубника Хайкина из «Буде-Глимта»

Берлинская «Герта» объявила о подписании контракта с защитником норвежского «Буде-Глимта» Фредриком Андре Бьорканом.

Соглашение с 23-летним норвежцем рассчитано до 2025 года, футболист перейдет в немецкую команду на правах свободного агента 1 января 2022 года, когда истечет его соглашение с нынешним клубом.

Бьоркан — воспитанник «Буде-Глимта», в нынешнем сезоне он провел за команду 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,4 миллиона евро.

Напомним, что за «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин, который принимал участие в последнем сборе национальной команды в ноябре.