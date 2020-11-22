«Герта» отреагировала на покер Холанна в свои ворота: «Машины спят?»
«Герта» в Twitter ответила на пост форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна после матча 8-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась победой «шмелей» со счетом 5:2, покер в матче оформил норвежский нападающий.
Холанн на своей странице написал: «Проснулся сегодня от приятного сюрприза».
«Герта» ответила игроку: «Машины спят?»
Machines sleep? https://t.co/IE2gyzht2B— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) November 21, 2020
В текущем сезоне на счету Холанна 10 голов в 7 матчах бундеслиги.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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