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«Герта» отреагировала на покер Холанна в свои ворота: «Машины спят?»

07:40
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«Герта» в Twitter ответила на пост форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна после матча 8-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась победой «шмелей» со счетом 5:2, покер в матче оформил норвежский нападающий.

Холанн на своей странице написал: «Проснулся сегодня от приятного сюрприза».

«Герта» ответила игроку: «Машины спят?»

В текущем сезоне на счету Холанна 10 голов в 7 матчах бундеслиги.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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