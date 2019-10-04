«Герта» обыграла «Фортуну», проигрывая по ходу встречи

«Герта» дома одержала победу над «Фортуну» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличились нападающий Ведад Ибишевич, полузащитники Явайро Дилросюн и Владимир Дарида.

У «Герты» единственный гол на 32-й минуте игры забил форвард Роувен Хеннингс.

«Герта» с 10 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна» — 14-е место и 4 балла.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

7-й тур

«Герта» — «Фортуна Д» — 3:1 (2:1)

Голы: Хеннингс, 32 — с пенальти (0:1). Ибишевич, 37 (1:1). Дилросюн, 44 (2:1). Дарида, 62 (3:1).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Шельбред, Дарида, Груич, Вольф (Леки, 79), Дилросюн (Лукебакио, 60), Ибишевич (Зельке, 71).

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан, Адамс Нуху, Боджек, Финк (Кенан Караман, 77), Бэйкер (Моралес, 72), Текпетей, Ампома (Томми, 63), Хеннингс.

Предупреждения: Боята, 31. Боджек, 45. Шельбред, 52. Груич, 55. Моралес, 75. Текпетей, 88.

Судья: Петерсен (Германия).

4 октября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».