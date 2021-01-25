«Герта» объявила о возвращении Дардаи на пост главного тренера

Пал Дардаи стал новым главным тренером «Герты», сообщает пресс-служба немецкой команды. Контракт с 44-летним венгерским специалистом рассчитан до лета 2022 года.

Дардаи тренировал «Герту» с 2012-го по 2015-й. Венгр выступал за клуб из Берлина с 1997 по 2011 год во время карьеры футболиста.

«Герта» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги. 24 января с поста главного тренера был уволен а.