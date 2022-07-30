«Герта» объявила о подписании нападающего «Янг Бойз» Канги
Нападающий «Янг Бойз» Вилфрид Канга перешел в «Герту», сообщает пресс-служба берлинского клуба.
Соглашение 24-летнего форварда с немецкой командой рассчитано до 2026 года.
«Герта» — это клуб, который был заинтересован во мне больше всего. Я чувствую себя здесь нужным. Это большой клуб, который предлагает мне все базовые условия для дальнейшего развития!" - сказал Канга.
В июне 2022 года 43-летний немец Сандро Шварц стал главным тренером «Герты» после ухода из «Динамо».
В текущем сезоне французский форвард Канга провел за «Янг Бойз» 3 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
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Вольфсбург – Вердер
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|6.08
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Боруссия Д – Байер
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|7.08
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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Кельн – Шальке
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