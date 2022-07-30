«Герта» объявила о подписании нападающего «Янг Бойз» Канги

Нападающий «Янг Бойз» Вилфрид Канга перешел в «Герту», сообщает пресс-служба берлинского клуба.

Соглашение 24-летнего форварда с немецкой командой рассчитано до 2026 года.

«Герта» — это клуб, который был заинтересован во мне больше всего. Я чувствую себя здесь нужным. Это большой клуб, который предлагает мне все базовые условия для дальнейшего развития!" - сказал Канга.

В июне 2022 года 43-летний немец Сандро Шварц стал главным тренером «Герты» после ухода из «Динамо».

В текущем сезоне французский форвард Канга провел за «Янг Бойз» 3 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.