«Герта» и «Майнц» сыграли вничью, «Штутгарт» и «Унион» поделили очки

«Герта» и «Майнц» не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Германии (0:0). В другой встрече «Штутгарт» и «Унион» обменялись двумя голами (2:2).

Чемпионат Германии

Бундеслига

12-й тур

«Штутгарт» — «Унион Б» — 2:2 (0:1)

Голы: Фридрих, 4 (0:1). Авонийи, 77 (0:2). Калайджич, 85 (1:2). Калайджич, 90 (2:2).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Ф.Клемент, 80), Антон, Соса (Дидави, 46), Мавропанос (Штенцель, 53), Кастро, В.Эндо, Климовиц (Кулибали, 46), Ферстер (Калайджич, 80), Гонсалес, Вамангитука.

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Ленц, Премель, Грисбек (Гогия, 87), Беккер (Бюльтер, 61), Авонийи, Тойхерт (Рюерсон, 68).

Предупреждения: Мавропанос, 3. Климовиц, 31. Премель, 35. Грисбек, 55. Гонсалес, 56. Гогия, 90+3.

Судья: Штегеманн.

15 декабря. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Герта» — «Майнц» — 0:0

«Герта»: Шволов, Боята, Платтенхардт (Миттельштедт, 61), Штарк, Зефейк (Пекарик, 72), Торунарига, Тузар (Леки, 72), Гендузи, Дилросюн (Лукебакио, 61), Пентек (Нганкам, 82), Кунья.

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Сен Жюст, Штегер (Латца, 77), Куэйсон (Матета, 80), Фернандес, Баррейро, Кунде, Онисиво (Буркардт, 80).

Предупреждения: Штегер, 28. Пентек, 33. Кунья, 49. Торунарига, 66.

Судья: Йелленбек.

15 декабря. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».