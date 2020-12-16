«Герта» и «Майнц» сыграли вничью, «Штутгарт» и «Унион» поделили очки
«Герта» и «Майнц» не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Германии (0:0). В другой встрече «Штутгарт» и «Унион» обменялись двумя голами (2:2).
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12-й тур
«Штутгарт» — «Унион Б» — 2:2 (0:1)
Голы: Фридрих, 4 (0:1). Авонийи, 77 (0:2). Калайджич, 85 (1:2). Калайджич, 90 (2:2).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Ф.Клемент, 80), Антон, Соса (Дидави, 46), Мавропанос (Штенцель, 53), Кастро, В.Эндо, Климовиц (Кулибали, 46), Ферстер (Калайджич, 80), Гонсалес, Вамангитука.
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Ленц, Премель, Грисбек (Гогия, 87), Беккер (Бюльтер, 61), Авонийи, Тойхерт (Рюерсон, 68).
Предупреждения: Мавропанос, 3. Климовиц, 31. Премель, 35. Грисбек, 55. Гонсалес, 56. Гогия, 90+3.
Судья: Штегеманн.
15 декабря. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Герта» — «Майнц» — 0:0
«Герта»: Шволов, Боята, Платтенхардт (Миттельштедт, 61), Штарк, Зефейк (Пекарик, 72), Торунарига, Тузар (Леки, 72), Гендузи, Дилросюн (Лукебакио, 61), Пентек (Нганкам, 82), Кунья.
«Майнц»: Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Сен Жюст, Штегер (Латца, 77), Куэйсон (Матета, 80), Фернандес, Баррейро, Кунде, Онисиво (Буркардт, 80).
Предупреждения: Штегер, 28. Пентек, 33. Кунья, 49. Торунарига, 66.
Судья: Йелленбек.
15 декабря. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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