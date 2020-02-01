«Герта» и «Шальке» поделили очки
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«Герта» и «Шальке» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Германии (0:0).
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20-й тур
«Герта» — «Шальке-04» — 0:0
«Герта»: Ярстейн, Боята, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред, Груич (Майер, 63), Вольф (Пентек, 63), Аскасибар, Дилросюн, Лукебакио.
«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Маскарель, Раман (Матондо, 90+2), Сердар (Шепф, 78), Харит, Маккенни (Тодибо, 90).
Предупреждения: Очипка, 71. Миттельштедт, 90+1.
Судья: Штегеманн.
31 января. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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