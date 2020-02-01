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«Герта» и «Шальке» поделили очки

00:34

«Герта» и «Шальке» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Германии (0:0).

Чемпионат Германии

Бундеслига

20-й тур

«Герта» — «Шальке-04» — 0:0

«Герта»: Ярстейн, Боята, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред, Груич (Майер, 63), Вольф (Пентек, 63), Аскасибар, Дилросюн, Лукебакио.

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Маскарель, Раман (Матондо, 90+2), Сердар (Шепф, 78), Харит, Маккенни (Тодибо, 90).

Предупреждения: Очипка, 71. Миттельштедт, 90+1.

Судья: Штегеманн.

31 января. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

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