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«Герта» хочет купить хавбека «Шальке» Маккенни

2 июля 2020, 15:17
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Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни попал в сферу интересов «Герты», сообщает Sport1.de.

По информации источника, клуб из Гельзенкирхена готов отпустить 21-летнего американца в случае, если получит предложение в 25 миллионов евро. Сообщается, что главный тренер берлинской команды Бруно Лаббадиа лично заинтересован в футболисте, однако тот хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В сезоне-2019/20 Маккенни провел за «Шальке» 32 матча, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

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