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19 мая, 23:24

«Гамбург» победил «Герту» в первом стыковом матче

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Гамбург» победил «Герту» в первом стыковом матче за место в чемпионате Германии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник «Гамбурга» Людовит Рейс.

Ответная игра состоится 23 мая.

Германия. Стыковые матчи. Переходные матчи
19 мая, 21:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
0:1
Гамбург
Голы
Рейс, 57 (0:1)
Герта
Кристенсен Пекарик Боята Штарк (Гехтер, 70) Миттельштедт Кемпф Платтенхардт Сердар (Рихтер, 70) Тузар Бельфодиль (Маолида, 80) Волльшлягер (Йоветич, 46)
Гамбург
Ойер Фернандеш Хейер Шонлау Мухайм Вушкович Киттель (Гиамерах, 90+1) Рейс Мефферт Рор (Вагноманн, 59) Глатцель Ятта (Кауфманн, 74)
Предупреждения
Штарк 28’, Тузар 30’, Боята 49’  - 
Судьи
Осмерс (Германия)

Футбол
ФК Гамбург
ФК Герта
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1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
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Бавария

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Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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