«Гамбург» победил «Герту» в первом стыковом матче

Читать «СЭ» в

«Гамбург» победил «Герту» в первом стыковом матче за место в чемпионате Германии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник «Гамбурга» Людовит Рейс.

Ответная игра состоится 23 мая.