«Герта» обыграла «Фрайбург» и покинула зону вылета

«Герта» выиграла у «Фрайбурга» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Германии.

Голы забивали Кшиштоф Пентек, Петер Пекарик и Неманья Радоньич. Берлинский клуб набрал 30 очков и поднялся на 14-е место, покинув зону вылета. У «Фрайбурга» 41 очко и девятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

30-й тур

«Герта» — «Фрайбург» — 3:0 (2:0)

Голы: Пентек, 13 (1:0). Пекарик, 22 (2:0). Радоньич, 85 (3:0).

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята (Штарк, 75), Торунарига, Альдерете, Дарида (Зефейк, 75), Аскасибар, Гендузи (Хедира, 39), Дилросюн (Кордоба, 62), Радоньич, Пентек (Кунья, 62).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек (Грифо, 46), Хефлер, Шмид, Шоллои (Чон У Ен, 83), Сантамария (Кайтель, 46), Хелер (Петерсен, 70), Демирович (Тил, 87).

Предупреждения: Альдерете, 20. Хефлер, 36. Гендузи, 38. Демирович, 42. Торунарига, 64. Дарида, 69. Шоллои, 80.

Судья: Кортус.

6 мая. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».