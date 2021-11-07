«Байер» спасся от поражения в матче с «Гертой», Лунев остался в запасе
«Герта» и «Байер» сыграли вничью (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.
Хозяев вывел вперед гол Стевана Йоветича. Гости сравняли счет в концовке благодаря мячу Роберта Андриха. Российский голкипер «Байер» Андрей Лунев остался в запасе.
«Байер» набрал 18 очков и занимает пятое место. У «Герты» 13 очков и 12-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
11-й тур
«Герта» — «Байер» — 1:1 (0:0)
Голы: Йоветич, 42 (1:0). Андрих, 90 (1:1).
«Герта»: Шволов, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Миттельштедт (Эккеленкамп, 88), Дардаи, Дарида (Боатенг, 81), Сердар, Аскасибар (Тузар, 81), Йоветич (Зельке, 73), Рихтер (Ястржембски, 88).
«Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг (Коссуну, 87), Хинкапье (Синкгравен, 61), Андрих, Демирбай, Паласиос (Амири, 61), Диаби, Паулинью (Браво, 80), Адли (Сертдемир, 87).
Предупреждения: Паласиос, 30. Демирбай, 58. Дарида, 64. Диаби, 79.
Судья: Хартманн.
7 ноября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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