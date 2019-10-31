«Герта», «Айнтрахт» и «Фортуна» вышли в 1/8 финала Кубка Германии

«Фортуна» переиграла «Эрцгебирге» в матче 1/16 финала Кубка Германии (2:1). В других встречах «Санкт-Паули» проиграл «Айнтрахту», а «Герта» по пенальти одолела «Динамо» из «Дрездена».

Кубок Германии

1/16 финала

«Фортуна Д» — «Эрцгебирге» — 2:1 (1:1)

Голы: Крюгер, 12 (0:1). Хеннингс, 45 — с пенальти (1:1). Адамс Нуху, 75 (2:1).

Предупреждения: Гиссельманн, 34. Соботтка, 50.

Судья: Райхель.

Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

«Санкт-Паули» — «Айнтрахт Ф» — 1:2 (1:2)

Голы: Дост, 4 (0:1). Дост, 16 (0:2). Собота, 42 — с пенальти (1:2).

Судья: Йелленбек.

Гамбург. Стадион «Миллернтор».

«Герта» — «Динамо Др» — 3:3 д.в. (01, 2:1, 1:1). Пенальти — 5:4

Голы: Коне, 36 (0:1). Лукебакио, 48 (1:1). Дуда, 85 — с пенальти (2:1). Эберт, 90 — с пенальти (2:2). Штор, 107 (2:3). Торунарига, 120+2 (3:3).

Судья: Штилер.

Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».