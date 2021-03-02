Геррейру получил травму и ушел с поля на 5-й минуте матча с «Боруссией» Менхенгладбах

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру получил травму и был заменен уже на 5-й минуте матча 1/4 финала Кубка Германии с менхенгладбахской «Боруссией».

Вместо португальца на поле появился немецкий защитник Нико Шульц.

В нынешнем сезоне Геррейру пропустил 5 встреч из-за мышечных травм. На счету 27-летнего полузащитника 4 гола и 8 голевых передач в 28 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.