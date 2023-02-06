Германская футбольная лига планирует продать права на трансляцию бундеслиги за 4,5 миллиарда евро

Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить 4,5 миллиарда евро за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, сообщает Financial Times.

По информации источника, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, оценивающийся в 18 миллиардов евро.

25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.

Ранее сообщалось, что Sixth Street купил долю в медиабизнесе «Барселоны» за 300 миллионов евро. Организация также владеет компанией по организации спортивных матчей Legends.