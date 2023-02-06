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Сегодня, 11:15

Германская футбольная лига планирует продать права на трансляцию бундеслиги за 4,5 миллиарда евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить 4,5 миллиарда евро за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, сообщает Financial Times.

По информации источника, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, оценивающийся в 18 миллиардов евро.

25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.

Ранее сообщалось, что Sixth Street купил долю в медиабизнесе «Барселоны» за 300 миллионов евро. Организация также владеет компанией по организации спортивных матчей Legends.

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 11 7 1 56-18 40
2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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32 тур
33 тур
34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 1 : 0
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 5 : 2
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 3 : 0
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 0 : 0
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 2 : 1
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 0 : 0
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 0 : 2
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 4
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 15 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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