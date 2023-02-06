Германская футбольная лига планирует продать права на трансляцию бундеслиги за 4,5 миллиарда евро
Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить 4,5 миллиарда евро за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, сообщает Financial Times.
По информации источника, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, оценивающийся в 18 миллиардов евро.
25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.
Ранее сообщалось, что Sixth Street купил долю в медиабизнесе «Барселоны» за 300 миллионов евро. Организация также владеет компанией по организации спортивных матчей Legends.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|
2
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|5
|6
|38-26
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|1 : 0
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|5 : 2
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|3 : 0
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|0 : 0
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|0 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|0 : 2
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 4
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2