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Судейство

Сегодня, 13:24

Германия присоединилась к судейскому эксперименту ФИФА. Согласны не все клубы бундеслиги

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Начиная с 20-го тура в матчах первой и второй бундеслиг судьи станут объявлять свои решения после вмешательства видеоарбитров. Такое решение приняла футбольная лига Германии (ДФЛ), присоединившись к эксперименту ФИФА.

Согласие на участие в нем дали не все клубы. Пока это новшество опробуют только на девяти стадионах, где выступают «Бавария», «Боруссия» Д, «Айнтрахт», «Фрайбург», «Байер», «Лейпциг», «Фортуна», «Гройтер Фюрт» и «Санкт-Паули».

В ближайшие субботу и воскресенье объявления могут быть сделаны на следующих матчах: «Фортуна» — «Ульм», «Бавария» — «Хольштайн», «Санкт-Паули» — «Аугсбург», «Айнтрахт» — «Вольфсбург», «Байер» — «Хоффенхайм», говорится в пресс-релизе ДФЛ.

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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Источник: Киммих может перейти в «Барселону»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 3 1 58-16 48
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44-26 37
4
 Штутгарт 19 9 5 5 36-28 32
5
 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34-29 32
6
 Майнц 19 9 4 6 33-23 31
7
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
8
 Боруссия М 19 8 3 8 30-29 27
9
 Вердер 19 7 6 6 33-36 27
10
 Фрайбург 19 8 3 8 26-36 27
11
 Боруссия Д 19 7 5 7 34-33 26
12
 Аугсбург 19 7 4 8 23-34 25
13
 Ст-Паули 19 6 2 11 17-21 20
14
 Унион Б 19 5 5 9 16-27 20
15
 Хоффенхайм 19 4 6 9 25-37 18
16
 Хайденхайм 19 4 2 13 24-40 14
17
 Хольштайн 19 3 3 13 28-48 12
18
 Бохум 19 2 4 13 17-43 10
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31.01 22:30
Вердер – Майнц
 - : -
1.02 17:30
Бавария – Хольштайн
 - : -
1.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
1.02 17:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 - : -
1.02 17:30
Ст-Паули – Аугсбург
 - : -
1.02 17:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
1.02 20:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
2.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
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2.02 19:30
Байер – Хоффенхайм
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Гарри Кейн

Бавария

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 16 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

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