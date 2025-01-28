Германия присоединилась к судейскому эксперименту ФИФА. Согласны не все клубы бундеслиги
Начиная с 20-го тура в матчах первой и второй бундеслиг судьи станут объявлять свои решения после вмешательства видеоарбитров. Такое решение приняла футбольная лига Германии (ДФЛ), присоединившись к эксперименту ФИФА.
Согласие на участие в нем дали не все клубы. Пока это новшество опробуют только на девяти стадионах, где выступают «Бавария», «Боруссия» Д, «Айнтрахт», «Фрайбург», «Байер», «Лейпциг», «Фортуна», «Гройтер Фюрт» и «Санкт-Паули».
В ближайшие субботу и воскресенье объявления могут быть сделаны на следующих матчах: «Фортуна» — «Ульм», «Бавария» — «Хольштайн», «Санкт-Паули» — «Аугсбург», «Айнтрахт» — «Вольфсбург», «Байер» — «Хоффенхайм», говорится в пресс-релизе ДФЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|19
|9
|4
|6
|33-23
|31
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
8
|Боруссия М
|19
|8
|3
|8
|30-29
|27
|
9
|Вердер
|19
|7
|6
|6
|33-36
|27
|
10
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
11
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
12
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
13
|Ст-Паули
|19
|6
|2
|11
|17-21
|20
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|19
|2
|4
|13
|17-43
|10
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|- : -
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|- : -
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|- : -
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|16
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|6