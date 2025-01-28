Германия присоединилась к судейскому эксперименту ФИФА. Согласны не все клубы бундеслиги

Начиная с 20-го тура в матчах первой и второй бундеслиг судьи станут объявлять свои решения после вмешательства видеоарбитров. Такое решение приняла футбольная лига Германии (ДФЛ), присоединившись к эксперименту ФИФА.

Согласие на участие в нем дали не все клубы. Пока это новшество опробуют только на девяти стадионах, где выступают «Бавария», «Боруссия» Д, «Айнтрахт», «Фрайбург», «Байер», «Лейпциг», «Фортуна», «Гройтер Фюрт» и «Санкт-Паули».

В ближайшие субботу и воскресенье объявления могут быть сделаны на следующих матчах: «Фортуна» — «Ульм», «Бавария» — «Хольштайн», «Санкт-Паули» — «Аугсбург», «Айнтрахт» — «Вольфсбург», «Байер» — «Хоффенхайм», говорится в пресс-релизе ДФЛ.