Генеральный директор дортмундской «Боруссии» прокомментировал слухи об интересе к Криштиану Роналду

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне очень нравится Криштиану Роналду. И когда-нибудь увидеть его в форме «Боруссии» — это прелестная идея. Но мы не вели никаких переговоров», — приводит слова Ватцке Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным клубом, в который Роналду может уйти этим летом. Сам футболист готов на переход в немецкий клуб, поскольку команда выступает в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.