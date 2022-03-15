Генеральный директор «Боруссии» проведет переговоры с «Реалом» относительно трансфера Холанна

«Реал» является одним из основных претендентов на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке отправится в Испании на переговоры с президентом мадридцев Флорентино Пересом, сообщает Sport.es.

Изначально «Реал» не планировал трансфер на это лето, но был вынужден активизироваться из-за интереса к 21-летнему норвежцу со стороны других топ-клубов. «Боруссия» же хочет поскорее определиться с дальнейшей судьбой игрока, чтобы иметь время для того, чтобы найти ему замену.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера Холанна может составить 130 миллионов евро. Сам игрок может получить контракт на шесть лет, за которые заработает в общей сложности 220 миллионов.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.