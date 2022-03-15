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Сегодня, 22:51

Генеральный директор «Боруссии» проведет переговоры с «Реалом» относительно трансфера Холанна

Иван Шитик
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото AFP

«Реал» является одним из основных претендентов на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке отправится в Испании на переговоры с президентом мадридцев Флорентино Пересом, сообщает Sport.es.

Изначально «Реал» не планировал трансфер на это лето, но был вынужден активизироваться из-за интереса к 21-летнему норвежцу со стороны других топ-клубов. «Боруссия» же хочет поскорее определиться с дальнейшей судьбой игрока, чтобы иметь время для того, чтобы найти ему замену.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера Холанна может составить 130 миллионов евро. Сам игрок может получить контракт на шесть лет, за которые заработает в общей сложности 220 миллионов.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 67-38 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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